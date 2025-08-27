La inflación de los precios de producción en Reino Unido llega a un máximo de dos años en junio

LONDRES, 27 ago (Reuters) - La inflación de los precios de producción en Reino Unido subió en junio a su nivel más alto en dos años, el 1,9%, frente al 1,3% de mayo, según datos oficiales preliminares, que se suman a los indicios de presiones inflacionistas que afronta la economía británica.

La Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, por sus siglas en inglés) suspendió la publicación de los datos del índice de precios al productor en marzo tras descubrir errores de cálculo que se remontaban a 2020. Las cifras del miércoles representan datos provisionales antes de que se reanude la publicación regular en octubre.

En julio, la ONS dijo que el análisis inicial mostró que la inflación de los precios al productor en años anteriores había sido más alta de lo calculado originalmente.

Las cifras del miércoles mostraron nuevas revisiones al alza, la tasa de inflación de los precios de producción del 0,5% para el año hasta abril revisada al alza hasta el 0,7%. Sin embargo, la ONS dijo que los cambios generales estaban en línea con sus expectativas previas.

Los precios de los insumos de producción bajaron un 1,0% en el año hasta junio, tras un descenso similar en mayo, que según la ONS se debió a una caída anual del 24,1% en el coste del crudo y el gas natural.

Los economistas, incluidos los del Banco de Inglaterra, utilizan los datos de precios de producción para evaluar la fuerza de las presiones inflacionistas subyacentes en la economía y su probable impacto en los precios al consumo.

El IPC británico subió en julio hasta el máximo de 18 meses del 3,8% —el más alto entre las principales economías avanzadas— y el Banco de Inglaterra prevé que alcance el 4% en septiembre.

Los datos del índice de precios al productor se utilizan también para los ajustes de la inflación en las estadísticas británicas de producto interior bruto, comercio y construcción. La ONS dijo que esperaba que el impacto de los cambios en los datos publicados del PBI para 2025 fuera "insignificante". (Información de David Milliken; edición de William Schomberg; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)