La inflación de México se modera en octubre

La inflación en México mostró una ligera moderación en octubre al ubicarse en 3,57% a 12 meses, reportó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

El indicador, que se halla dentro del objetivo del Banco de México (Banxico, central) de 3% +/- un punto porcentual, resultó menor que la lectura de septiembre de 3,76%.

Los sectores y productos con mayores aumentos en octubre fueron electricidad, vivienda propia y transporte aéreo, detalló el INEGI en un comunicado.

El jueves, el Banco de México (Banxico, central) volvió a bajar su tasa de referencia al considerar la debilidad mostrada por la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, así como las tensiones comerciales provocadas por los aranceles de Donald Trump.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,3% interanual en el tercer trimestre, arrastrado por una debilidad en el sector industrial, que incluye las vitales manufacturas de exportación.

México es además uno de los países más vulnerables a los gravámenes aduaneros de Estados Unidos, pues más del 80% de sus exportaciones tienen como destino ese país, su mayor socio comercial en el acuerdo de libre comercio T-MEC, que también integra Canadá.

ai/jla/mr