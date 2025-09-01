La inflación de Perú cae y se sitúa en 1,11% en 12 meses en agosto
Perú registró una inflación de 1,11% en agosto a 12 meses, dentro del margen previsto por las autori
Perú registró una inflación de 1,11% en agosto a 12 meses, dentro del margen previsto por las autoridades, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima, referencia para Perú, bajó 0,29% en agosto con respecto al mes anterior, impulsado principalmente por la caída en los rubros de alimentos, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
La autoridad estadística señaló que el rubro de mayor alza fue el de muebles y artículos para el hogar.
La tasa anual del IPC se mantuvo en el margen de la meta anual inferior a 3,0% para 2025 prevista por la autoridad monetaria.
La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año fue 1,24%.
En 2024 Perú tuvo una inflación de 1,97%, un resultado menor a la previsión de las autoridades.
En 2023 fue de 3,24% y en 2022 de 8,24%.
