La inflación de Reino Unido se dispara al 3,5%, más de lo previsto

LONDRES, 21 mayo (Reuters) - La inflación de Reino Unido subió más de lo esperado en abril, incluso en los sectores más vigilados por el Banco de Inglaterra, según las cifras publicadas el miércoles, que probablemente mantendrán al banco central en su senda de recortes graduales de los tipos de interés. La tasa anual de crecimiento de los precios al consumo saltó al 3,5% en abril desde el 2,6% de marzo, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido (ONS, por sus siglas en inglés), la lectura más alta desde enero de 2024 y el mayor aumento de la tasa desde 2022, cuando la inflación se disparó. Un sondeo de Reuters entre economistas había apuntado a una lectura del 3,3% en abril, mientras que el Banco de Inglaterra proyectó a principios de mes una inflación del 3,4%. Es probable que los datos reduzcan aún más las expectativas de los mercados financieros de que los tipos de interés se recorten más de una vez de aquí a finales de 2025. La inflación de los precios de los servicios —un indicador clave de la presión inflacionista interna— repuntó al 5,4% en abril, por encima de todas las previsiones de la encuesta de Reuters, que apuntaban a un aumento hasta el 4,8%. Se situó muy por encima de la previsión del Banco de Inglaterra de una lectura del 5,0% para abril. Según la ONS, los festivos de Semana Santa, que tuvieron lugar en abril de este año, contribuyeron probablemente al fuerte aumento de las tarifas aéreas, que subieron un 27,5% respecto a marzo, el segundo mayor incremento intermensual registrado. En abril aumentaron los precios del gas, la electricidad y el agua, así como los impuestos a los empresarios, todo lo cual puede hacer subir los precios. A principios de mes, el Banco de Inglaterra predijo que la inflación alcanzaría un máximo del 3,5% este año. Algunos responsables del banco central no están de acuerdo con su hipótesis clave de que la subida de la inflación no tendrá efectos a largo plazo en el comportamiento de los precios. El economista jefe del BoE, Huw Pill, dijo el martes que el ritmo de los recortes de los tipos de interés había sido demasiado rápido dadas las todavía fuertes presiones salariales sobre la inflación, pero que su voto de este mes para mantener los costes de endeudamiento era probable que resultara "un salto" y no un alto. El 8 de mayo, el Banco de Inglaterra redujo los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 4,25%, en una votación dividida a tres bandas: dos miembros del Comité de Política Monetaria estuvieron a favor de un recorte mayor y dos —incluido Pill— a favor de mantenerlo. (Información de Andy Bruce; edición de William Schomberg; editado en español por Paula Villalba)