La inflación de Uruguay descendió hasta el 4,20% anual en agosto

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Uruguay se ubicó en el 4,20% interanual en agosto de 2025, lo que supone un descenso desde el 4,53% anual registrado en julio. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación uruguaya registró un retroceso mensual del 0,03% y un aumento acumulado del 2,75% en lo que va de año.

Por sectores, la ropa y el calzado se abarataron un 2,12% en agosto, en especial por el descenso de precios de las prendas para mujeres (-4,58%), el calzado para mujeres (-3,63%) y las prendas para hombres (-2,02%).

Otras divisiones que también han reducido sus precios han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,16%), especialmente por la disminución del 3,90% registrada en las hortalizas, tubérculos y legumbres, y el transporte.

En este último ámbito, los pasajes de aviones registraron un descenso de precios del 14,06% frente al encarecimiento en un 3,29% del transporte interdepartamental y suburbano.

Por contra, los servicios de educación experimentaron un repunte del 0,71% por el aumento del 0,86% en la enseñanza secundaria y del 0,77% en el caso de la enseñanza primaria, mientras que la recreación, el deporte y la cultura sufrieron un alza de precios del 0,54% impulsado por el incremento del 2,25% en los paquetes turísticos al exterior.

El Banco Central de Uruguay decidió hace dos semanas recortar su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta el 8,75% en lo que supuso el segundo descenso en poco más de un mes.