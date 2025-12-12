La inflación definitiva de España a 12 meses armonizada con la UE se sitúa en noviembre en el 3,2%

MADRID, 12 dic (Reuters) -

La tasa de inflación interanual armonizada con la Unión Europea subió al 3,2% en noviembre, sin cambios respecto a octubre, según mostraron el viernes los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato final del INE se situó por encima del 3,1% previsto tanto en la lectura preliminar publicada hace dos semanas como en la estimación media de los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos frescos y la energía, subió al 2,6% en los 12 meses hasta noviembre, frente al 2,5% en el periodo hasta octubre, dijo el INE.

El Ministerio de Economía español señaló que la ligera moderación de la inflación general reflejaba la bajada de los precios de la electricidad en noviembre.

Añadió que los alimentos y las bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes vacacionales siguieron presionando al alza los precios.

Los precios de consumo nacionales españoles también subieron un 3% en los 12 meses transcurridos hasta noviembre, ligeramente por debajo del aumento del 3,1% registrado en el periodo hasta octubre y sin cambios respecto a la tasa del 3,0% medida inicialmente por el INE hace dos semanas.

(Información de Marta Serafinko en Gdansk y Jesús Calero en Madrid; edición de Emma Pinedo y Charlie Devereux; edición en español de Paula Villalba)