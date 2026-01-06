La inflación en Alemania cae al 1,8% en diciembre, su nivel más bajo en 2025

La inflación en Alemania se desaceleró con mayor fuerza de lo esperado en diciembre, tras dos meses de estancamiento, alcanzando su nivel más bajo en un año 2025 en el que el aumento de los precios fue contenido, según cifras provisionales publicadas el martes.

Según una primera estimación de la oficina estadística Destatis, el alza de los precios en Alemania fue del 1,8% interanual en diciembre, frente a 2,3% de noviembre.

Los analistas de la plataforma Factset esperaban una desaceleración menos marcada, hasta el 1,9%.

En el conjunto del año, la tasa de inflación en Alemania se situó en el mismo nivel que en 2024, en 2,2%.

El aumento de los precios se aleja aún más de los máximos alcanzados en 2022 y 2023 durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

En diciembre, esta desaceleración se debió en gran parte a la caída de los precios de la energía (-1,3%) y al débil aumento de los bienes de consumo (+0,4%).

En 2026, la inflación alemana debería "oscilar en torno al 2%", prevé Carsten Brzeski, analista de ING.

"Es una buena noticia para el Banco Central Europeo y para el gobierno alemán, ya que elimina una preocupación de una larga lista de desafíos económicos", señala.

A finales de diciembre, la institución de Fráncfort optó por la cautela al mantener nuevamente sus tipos de interés, como viene haciendo desde julio, tras ocho recortes decididos entre junio de 2024 y junio de 2025.