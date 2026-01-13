La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

WASHINGTON (AP) — La inflación en Estados Unidos se enfrió un poco el mes pasado, gracias a que los precios de la gasolina y los autos usados cayeron, una señal de que las presiones de costos están disminuyendo lentamente.

Los precios al consumidor aumentaron 0,3% en diciembre respecto del mes anterior, informó el Departamento de Trabajo el martes, lo mismo que en noviembre. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente subió 0,2%, lo mismo que noviembre. Aumentos a ese ritmo, con el tiempo, acercarían la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Aunque la inflación ha disminuido, los grandes aumentos de precios en necesidades básicas como alimentos, alquiler y salud tiene a muchos hogares presionados. Los precios de los alimentos han subido un 25% desde la pandemia.

El informe del martes es la primera medida clara de la inflación desde septiembre. El cierre del gobierno de seis semanas el otoño pasado suspendió la recopilación de datos de precios utilizados para calcular la tasa de inflación, el gobierno no emitió un informe en octubre y las cifras de noviembre se distorsionaron parcialmente por el impacto del cierre.

La mayoría de los precios en noviembre se recopilaron en la segunda mitad del mes, después de que el gobierno reabrió, cuando comenzaron los descuentos navideños, lo que pudo haber sesgado la inflación de noviembre a la baja. Y dado que los precios de los alquileres no se recopilaron completamente en octubre, la agencia que prepara los informes de inflación utilizó estimaciones provisionales en noviembre, lo que pudo haber sesgado los precios a la baja, dijeron los economistas.

Aun así, el informe del martes sugirió que la inflación no cambió incluso con cifras más nuevas y más completas. Los precios al consumidor aumentaron 2,7% en diciembre, en comparación con el año anterior, la misma cifra que en noviembre, mientras que los precios subyacentes subieron 2,6% respecto del año anterior, también sin cambios.

La inflación ha disminuido significativamente desde el pico de cuatro décadas del 9,1% que alcanzó en junio de 2022, pero está cerca del 3% desde finales de 2023. El costo de necesidades como los alimentos es casi un 25% más alto de lo que era antes de la pandemia, y otras necesidades como el alquiler y la ropa también se han encarecido, alimentando el descontento con la economía que tanto el presidente Donald Trump como el expresidente Joe Biden han tratado de abordar, aunque con éxito limitado.

La Reserva Federal ha batallado por equilibrar su objetivo de combatir la inflación manteniendo altos los costos de los préstamos, mientras también apoya la contratación reduciendo las tasas de interés cuando el desempleo empeora. Mientras la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2%, es probable que la Fed sea reacia a reducir mucho más las tasas.

Mientras tanto, Trump ha criticado duramente a la Fed por no reducir más su tasa clave a corto plazo, un movimiento que, según él, reduciría las tasas hipotecarias y los costos de endeudamiento del gobierno para su enorme deuda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.