La inflación en España cae al 2,5% interanual en enero

30 ene (Reuters) - La tasa de inflación interanual armonizada con la Unión Europea de España cayó al 2,5% en enero, frente al 3% registrado en diciembre, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el viernes.

La tasa se situó ligeramente por encima del 2,4% previsto por los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos y la energía, fue del 2,6% interanual, según los datos del INE.

La inflación nacional de España se situó en el 2,4%, por debajo del 2,9% registrado en diciembre y por encima del 2,3% previsto por los analistas. (Información de Tiago Brandao; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)