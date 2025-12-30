La inflación en España desciende ligeramente al 2,9% en diciembre

La inflación en España retrocedió ligeramente en diciembre hasta alcanzar el 2,9% interanual, una décima menos que la tasa de noviembre (3%), según una estimación provisional publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 2,9% en diciembre, una décima menos que la registrada en noviembre", explicó el INE en un comunicado.

Esta evolución se debe principalmente al descenso de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024, según indicó el INE.

También contribuyeron a la moderación los precios de ocio y cultura, que aumentaron en menor medida que en el mismo mes del año anterior.

La inflación subyacente -que excluye los precios de los alimentos y de los productos energéticos y está ajustada a las variaciones estacionales- fue del 2,6%.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que permite comparaciones entre los países de la zona euro, se situó de su lado en el 3%.

El Banco de España proyecta que la inflación sea del 2,7% en 2025, un nivel superior al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

A pesar de una inflación que afecta a los bolsillos de los particulares -preocupados especialmente por el alza de los precios inmobiliarios- el contexto económico general sigue siendo positivo en España, donde el gobierno prevé un crecimiento del 2,9% en 2025.

Los datos sobre la inflación difundidos este martes son un avance de los definitivos, que se publicarán durante el próximo mes.