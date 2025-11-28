La inflación en España retrocede ligeramente al 3% en noviembre

La inflación en España disminuyó ligeramente en noviembre, situándose en el 3% interanual, aunque continúa por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE), según una estimación provisional publicada el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre, el incremento de los precios había alcanzado el 3,1% interanual, el nivel más alto desde junio de 2024, de acuerdo con el INE.

La ligera disminución observada en noviembre "es debida, principalmente, al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento de noviembre de 2024", precisó el INE en un comunicado.

La inflación llegó a superar el 10% en España a mediados de 2022 tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, que provocó un aumento significativo en los precios de la energía.

El alza del coste de la vivienda, cuyos precios se dispararon en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades, sigue siendo una de las principales preocupaciones para los españoles.

A pesar de una inflación que afecta a los bolsillos particulares, el contexto económico general sigue siendo positivo en España, donde el gobierno prevé un crecimiento del 2,9% en 2025, impulsado principalmente por el turismo, las inversiones y el consumo de los hogares.

