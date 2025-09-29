La inflación en España se acelera al 2,9% en septiembre

La inflación en España se aceleró en septiembre hasta alcanzar el 2,9% interanual, dos décimas más que la tasa de agosto (2,7%), según una estimación provisional publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 2,9% en septiembre, dos décimas más que la registrada en agosto", explicó el INE en un comunicado.

Este repunte se debe principalmente a que los precios de los carburantes y de la electricidad descendieron menos que en septiembre de 2024, explicó el INE sobre el dato preliminar.

La inflación subyacente -que excluye los precios de los alimentos y de los productos energéticos y está ajustada a las variaciones estacionales- fue del 2,3%.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que permite comparaciones entre los países de la zona euro, se situó en el 3%, tres décimas por encima del valor de agosto.

El Banco de España proyecta que la inflación sea del 2,5% en 2025, un nivel superior al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

Los datos difundidos este lunes son un avance de los definitivos, que se publicarán a mediados de octubre.

