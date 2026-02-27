La inflación en España se mantiene en febrero en el 2,3% interanual

La inflación registrada en España en febrero se mantuvo en el 2,3% en tasa interanual, al igual que en enero, según anunció el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento de los precios sigue siendo la principal preocupación de los españoles, que han visto cómo los precios inmobiliarios se han disparado en los últimos años.

En España, el precio medio del metro cuadrado alcanzó en 2025 los 1.902 euros (US$2.247), un 7,5% más que en 2024, superando el máximo histórico registrado en 2007, en plena burbuja inmobiliaria en el país, según datos compartidos el jueves por el Consejo General de la Notaría.

El Banco de España prevé una inflación a finales de año del 2,7%.

A pesar de esta continua subida de los precios, que merma el poder adquisitivo de los hogares, el contexto económico general sigue siendo positivo en España, donde el Gobierno registró en 2025 un crecimiento del 2,8%, casi el doble que en la zona euro.