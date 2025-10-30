La inflación en España sube al 3,1% en octubre

La inflación en España alcanzó el 3,1% interanual en octubre, una décima más que la tasa de septiembre, según una estimación provisional publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras registrar un repunte hasta el 3% en septiembre, debido especialmente al alza de los precios del transporte y la vivienda, el incremento de octubre se explica igualmente por el aumento de los precios de la electricidad, precisó el INE.

El Banco de España prevé una inflación del 2,1% para el año 2025, según las proyecciones publicadas en septiembre, un nivel ligeramente superior al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

A pesar de una inflación ligeramente al alza, el contexto económico sigue siendo positivo para España, que registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 0,6% en el tercer trimestre, según el INE, muy por encima de muchos otros países de la UE.

rbj/rs/avl