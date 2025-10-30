La inflación en España sube al 3,1% en octubre
La inflación en España alcanzó el 3,1% interanual en octubre, una décima más que la tasa de septiembre, según una estimación provisional publicada este jueves por el...
- 1 minuto de lectura'
La inflación en España alcanzó el 3,1% interanual en octubre, una décima más que la tasa de septiembre, según una estimación provisional publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tras registrar un repunte hasta el 3% en septiembre, debido especialmente al alza de los precios del transporte y la vivienda, el incremento de octubre se explica igualmente por el aumento de los precios de la electricidad, precisó el INE.
El Banco de España prevé una inflación del 2,1% para el año 2025, según las proyecciones publicadas en septiembre, un nivel ligeramente superior al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).
A pesar de una inflación ligeramente al alza, el contexto económico sigue siendo positivo para España, que registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 0,6% en el tercer trimestre, según el INE, muy por encima de muchos otros países de la UE.
rbj/rs/avl
- 1
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF
- 2
“Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina
- 3
El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos