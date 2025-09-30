LA NACION

La inflación en Francia progresa al 1,2% en septiembre

Los precios al consumo en Francia progresaron un 1,2% interanual en septiembre, impulsados por el se

Los precios al consumo en Francia progresaron un 1,2% interanual en septiembre, impulsados por el sector servicios, indicó este martes la oficina nacional de estadística Insee.

La inflación de la segunda economía de la Unión Europea registra una aceleración tras ralentizarse en agosto al 0,9%, situándose por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

El aumento se debe a "una clara aceleración de los precios de los servicios", que progresaron un 2,4% interanual en septiembre tras un 2,1% en agosto, explicó el Insee en un comunicado.

Los precios de los alimentos (+1,7%) y del tabaco (+4,1%) también registraron una leve aceleración; los de los productos manufacturados (-0,4%) y de la energía (-4,5%) continúan a la baja.

El IPCA, el índice armonizado usado para las comparaciones de la inflación en la UE, subió un 1,1% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, tras un 0,8% interanual en agosto.

