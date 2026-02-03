La inflación en Francia registra una fuerte desaceleración en enero

El índice de precios al consumo en Francia progresó un 0,3% interanual en enero, una fuerte desaceleración respecto al 0,8% en diciembre, indicó este martes el instituto oficial de estadísticas Insee.

La desaceleración se debió a una caída "pronunciada de los precios de los productos manufactureros (-1,2%), especialmente en la vestimenta y el calzado", así como una bajada en los de la energía, precisó el organismo.

Estos últimos retrocedieron un 7,8% respecto a enero de 2025, mientras que la inflación en los servicios registró una desaceleración al 1,8%, desde un 2,1% en diciembre, agregó.

La inflación ha disminuido considerablemente en Francia desde el fuerte repunte registrado entre 2021 y 2023 en casi todo el mundo.

En términos interanuales, el índice armonizado de precios al consumo (IPCA), que permite comparar la inflación entre países de la zona euro, aumentó un 0,4% en enero, tras un 0,7% de diciembre.