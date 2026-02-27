La inflación en Francia se acelera en febrero

Los precios al consumidor en Francia subieron un 1% interanual en febrero, lo que supone un repunte de la inflación luego de desacelerar al 0,3% en enero, indicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (Insee) en su primera estimación.

"Este repunte de la inflación se explicaría en parte por una caída menos pronunciada de los precios de la energía", mientras que los de "los productos manufacturados bajarían menos que en enero" y los de "los alimentos se acelerarían en un año", detalló el organismo.

El gasto de los hogares franceses también avanzó en enero un 0,5%, tras haber descendido en la misma proporción en diciembre, de acuerdo con las cifras oficiales.

El Insee confirmó además que el producto interno bruto del país europeo aumentó un 0,2% en el cuarto trimestre de 2025, tras un 0,5% en el tercero, y un 0,9% en el conjunto del año, como había estimado previamente.