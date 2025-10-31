La inflación en Francia se ralentiza a 1% en octubre

Los precios al consumo en Francia subieron un 1% interanual en octubre, aunque marcaron una ralentización en comparación con septiembre (+1,2%), según la estimación preliminar publicada el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Esta leve bajada se explicaría por "una caída más sostenida de los precios de la energía, impulsada por los del gas y los productos petrolíferos, y por la desaceleración de los precios de los alimentos", afirma la institución en un comunicado.

Los precios de la energía se desplomaron un 5,6%. Los precios de los alimentos subieron un 1,3% (frente al 1,7% de septiembre), arrastrados a la baja por la caída del 2,2% en los precios de los productos frescos.

La inflación en Francia se ha ralentizado considerablemente desde la ola inflacionista que sacudió la economía mundial, sobre todo entre 2021 y 2023, y ahora se sitúa muy por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

El índice armonizado de precios de consumo, que permite realizar comparaciones a nivel europeo, aumentó un 0,9% en octubre, tras un incremento del 1,1% en septiembre. En un mes, repuntó un 0,1%, tras el -1,1% del mes anterior.

