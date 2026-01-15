LA NACION

La inflación en Francia se ralentiza en diciembre

El índice de precios al consumo en Francia aumentó un 0,8% interanual en diciembre, frente al 0,9% de noviembre, según los datos definitivos del...

El índice de precios al consumo en Francia aumentó un 0,8% interanual en diciembre, frente al 0,9% de noviembre, según los datos definitivos del instituto de estadísticas publicados el jueves.

El descenso se explica por la caída de los precios de la energía (–6,8% interanual en diciembre, frente al –4,6% en noviembre), en particular de los productos petrolíferos, indicó el Instituto Nacional de Estadística.

Los precios del gas también retrocedieron en el mismo periodo (–0,7%, tras un aumento del 1,8%).

En cambio, los precios de los alimentos subieron un 1,7% interanual, frente al 1,4% de noviembre, en particular los productos frescos.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que permite comparar la inflación entre los países de la zona del euro, aumentó un 0,7% interanual en diciembre de 2025, frente al 0,8% de noviembre.

AFP
