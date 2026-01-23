La inflación en Japón se desacelera en diciembre

La inflación en Japón se desaceleró hasta el 2,4% en diciembre, según datos oficiales publicados este viernes, mientras la primera ministra Sanae Takaichi se prepara para disolver el Parlamento antes de unas elecciones anticipadas.

El aumento interanual de los precios al consumidor, que excluye los volátiles alimentos frescos, se había situado en el 3% en noviembre y estuvo en línea con las expectativas del mercado.

El arroz, producto indispensable en los hogares nipones, subió más del 34%, según el Ministerio del Interior.

También se produjo un aumento de los precios de los cereales y los dulces, entre otros, pero las subvenciones gubernamentales para la electricidad o el gas contribuyeron a ralentizar el ritmo de la inflación, según el reporte oficial.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, llegó al poder en octubre con la promesa de contener la inflación. Su gabinete ha aprobado un presupuesto récord para el año fiscal que comienza en abril de 2026.

La primera ministra anunció el lunes que tenía previsto este viernes disolver la Cámara Baja, en busca del respaldo público para medidas destinadas a proteger a los hogares del aumento del costo de vida e incrementar el gasto en defensa.

Esto antes de unos comicios convocados anticipadamente para el 8 de febrero y en medio de altos índices de popularidad.

Su predecesor, Shigeru Ishiba, duró apenas un año en el cargo tras una serie de malos resultados electorales, en parte debido a la subida de los precios.