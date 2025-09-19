La inflación en Japón se ubica en 2,7% en agosto

La inflación en Japón se moderó a 2,7% en agosto respecto del 3,1% registrado en julio, según datos oficiales publicados el viernes.

La lectura del Ministerio de Asuntos Internos, que excluye los precios volátiles de alimentos frescos, estuvo en línea con las expectativas del mercado.

Sin embargo, sigue por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón, lo que cimienta las expectativas de que la entidad aumente sus tipos de interés este año.

La inflación nipona sigue siendo impactada por el precio del arroz, que subió un 68,8% interanual en agosto, luego de aumentos de alrededor del 100% en junio y del 90,7% en julio.

Taro Kimura, analista de Bloomberg Economics, dijo que una disminución de la inflación "no cambiará el panorama general".

"Los precios al consumidor seguirán lo suficientemente altos como para que el Banco de Japón siga su plan de reducir estímulos, probablemente en octubre", afirmó.

