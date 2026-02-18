La inflación en Reino Unido retrocede en enero al 3% interanual

La inflación retrocedió considerablemente en enero en Reino Unido, hasta situarse en el 3% interanual, anunció este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Los precios habían subido inesperadamente un 3,4% en diciembre, muy lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra.

La desaceleración de enero se explica por la caída de los precios del petróleo, pero también por la de las tarifas aéreas y de los precios de los alimentos, subraya Grant Fitzner, economista jefe de la ONS.

"Gracias a las decisiones que tomamos en el presupuesto, estamos haciendo retroceder la inflación", celebró en un comunicado la ministra de Finanzas Rachel Reeves, insistiendo en que su "plan económico es el correcto".

Combinado con un crecimiento débil (0,1% en los últimos tres meses de 2025) y una tasa de desempleo del 5,2% (un récord en cinco años), la dinámica de la inflación en enero refuerza la posibilidad de un próximo recorte de los tipos por parte del Banco de Inglaterra (BoE), quizá en su próxima reunión de marzo.

El BoE "probablemente se sienta cada vez más cómodo para bajar los tipos a lo largo de 2026", estima Jonathan Raymond, analista de Quilter Cheviot, para quien esta marcada caída de la inflación "constituye un alivio bienvenido".

El banco central británico había dejado su tipo de referencia sin cambios en el 3,75% en su reunión de febrero, pero había anticipado una desaceleración de la inflación en torno al 2% durante el segundo trimestre, aludiendo al efecto de las medidas presupuestarias británicas.