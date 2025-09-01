LA NACION

La inflación energética de América Latina y el Caribe se situó en el 1,26% interanual en el mes de junio

Economía. La inflación energética de América Latina y el Caribe se situó en el 1,26% interanual en j

LA NACION
La inflación energética de América Latina y el Caribe se situó en el 1,26% interanual en el mes de j
La inflación energética de América Latina y el Caribe se situó en el 1,26% interanual en el mes de j

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La inflación energética de América Latina y el Caribe correspondiente al mes de junio se situó en el 1,26% interanual, según los datos divulgados por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). En tasa mensual, la inflación energética se incrementó hasta el 0,05% en junio desde el 0% registrado en el mes de mayo, un aumento que responde a que la mitad de los 20 países analizados han experimentado una inflación positiva o nula.

A nivel anual, este indicador ha mostrado leves incrementos desde marzo, pero en junio descendió hasta el 1,26% frente al 2,26% obtenido en el mismo mes en 2024. Al mismo tiempo, la inflación de los precios de la energía en la OCDE fue positiva y alcanzó el 0,92% como consecuencia de que 24 de los 38 países miembros registraron tasas anuales negativas que oscilaron entre el -0,35% y el -9,5%.

