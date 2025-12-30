La inflación española a 12 meses armonizada con la UE cae al 3,0% en diciembre

30 dic (Reuters) -

La tasa de inflación interanual armonizada con la Unión Europea cayó al 3,0% en diciembre, desde el 3,2% registrado hasta noviembre, según mostraron el martes los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación a 12 meses armonizada con la UE estuvo en consonancia con la previsión de los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos frescos y la energía, fue del 2,6% interanual, según los datos del INE.

La inflación nacional española se situó en el 2,9%, por debajo del 3,0% de noviembre y por encima del 2,8% previsto por los analistas consultados por Reuters. (Información de João Manuel Maurício en Gdansk; edición de Emma Pinedo; edición en español de María Bayarri Cárdenas)