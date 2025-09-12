La inflación española a 12 meses armonizada con la UE se confirma en 2,7% en agosto

```html

12 sep (Reuters) - La tasa de inflación interanual armonizada con la Unión Europea se mantuvo en agosto en el 2,7%, igual que en julio, según los datos definitivos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos definitivos del INE coincidieron con las previsiones de la lectura preliminar publicada hace dos semanas y con la estimación media de los analistas encuestados por Reuters. La inflación subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos frescos y la energía, subió al 2,4% en los 12 meses transcurridos hasta agosto, frente al 2,3% registrado en julio, según el INE. Los precios de consumo en España subieron un 2,7% en los 12 meses transcurridos hasta agosto, el mismo aumento que en el periodo hasta julio. Los datos coinciden con la tasa medida inicialmente por el INE hace dos semanas. (Información de Joao Manuel Mauricio en Gdansk, edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

```