La inflación estable en Reino Unido en agosto, en 3,8%

La inflación se mantuvo estable en agosto en Reino Unido, en un 3,8%, el mismo nivel que en julio, anunció este miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

La cifra, conforme al consenso de analistas consultados por Bloomberg, se añade al reciente dato del PBI, que tuvo un crecimiento nulo en julio.

Este binomio alimenta el temor a una "estanflación" en Reino Unido, un término con el que se designa la combinación de inflación elevada y estancamiento del crecimiento.

El gobierno laborista debe presentar a fines de noviembre su proyecto de presupuesto para 2026.

Muchos británicos especulan con la introducción de nuevas subidas de impuestos para enmendar las cuentas públicas, después de las subidas de los gravámenes a las empresas, vigentes desde abril.

"Desde abril, la subida de la inflación se ha visto ampliamente alimentada por decisiones de política doméstica", como el aumento de las cotizaciones patronales, apunta Yael Selfin, economista jefa de KPMG UK.

El problema, añade, es que "las empresas repercutieron estos costes más altos sobre los consumidores", lo que hace del Reino Unido "una excepción" en cuanto a la subida de precios.

En la zona euro, la inflación fue del 2,1% en el mes de julio.

