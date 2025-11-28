La inflación interanual de España armonizada con la de la UE cae al 3,1% en noviembre

28 nov (Reuters) - La tasa de inflación interanual de España armonizada con la Unión Europea cayó al 3,1% en noviembre, desde el 3,2% registrado hasta octubre, según mostraron el viernes los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación interanual armonizada con la UE se situó por encima del 2,9% esperado por los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos frescos y la energía, fue del 2,6% interanual, según los datos del INE. La inflación nacional interanual de España cayó al 3,0%, frente al 3,1% de octubre. Los analistas consultados por Reuters esperaban una tasa del 2,9%. (Información de Mireia Merino; edición de Emma Pinedo; edición en español de Paula Villalba)