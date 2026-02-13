La inflación interanual de España armonizada con la UE se situó en el 2,4% en enero

13 feb (Reuters) -

La tasa de inflación interanual de España armonizada con la Unión Europea cayó al 2,4% en enero, frente al 3,0% registrado en el periodo que finalizó en diciembre, según los datos definitivos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos definitivos del INE se situaron ligeramente por debajo del 2,5% previsto, tanto en la lectura preliminar publicada hace dos semanas como en la estimación media de los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos frescos y la energía, se situó en el 2,6% en términos interanuales en enero, sin cambios respecto al periodo hasta diciembre, según el INE.

Los precios al consumidor nacionales españoles también subieron un 2,3% en términos interanuales en enero, por debajo del aumento del 2,9% registrado en el periodo hasta diciembre, y ligeramente por debajo de la tasa del 2,4% medida inicialmente por el INE hace dos semanas.

Se trata de la mayor caída interanual de la inflación desde marzo de 2025 y se debe principalmente a los costes energéticos, según ha informado el Ministerio de Economía español en un comunicado.

El poder adquisitivo de los hogares mejoró un 1,5% durante 2025, ya que los aumentos salariales superaron a la inflación, añadió.

(Información de Marta Serafinko y Paolo Laudani en Gdansk, edición de Emma Pinedo y Charlie Devereux; edición en español de María Bayarri Cárdenas)