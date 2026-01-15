La inflación interanual definitiva de España se sitúa en el 3,0% en diciembre

15 ene (Reuters) - La tasa de inflación interanual de España armonizada con la Unión Europea cayó al 3,0% en diciembre, frente al 3,2% registrado hasta noviembre, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el jueves.

Los datos definitivos del INE estaban en línea con la previsión del 3,0% tanto en la lectura preliminar publicada hace dos semanas, como en la estimación media de los analistas encuestados por Reuters.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos frescos y la energía, fue del 2,6% en los 12 meses hasta diciembre, igual que en el periodo hasta noviembre, dijo el INE.

Los precios de consumo nacionales españoles también cayeron un 2,9% en los 12 meses hasta diciembre, ligeramente por debajo del 3,0% del periodo hasta noviembre, y en línea con la tasa del 2,9% medida inicialmente por el INE hace dos semanas.

Según el Ministerio de Economía, la moderación de la inflación general en diciembre se explica principalmente por la caída de los precios de los carburantes.

Añadió que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 3% en el último mes del año, un 0,2% más que en noviembre, debido sobre todo al efecto base de los aceites y grasas. (Información de Gemma Guasch en Gdansk; edición de Jesús Calero; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)