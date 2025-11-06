La inflación por debajo del objetivo en la eurozona será temporal, según el vicepresidente del BCE

FRÁNCFORT, 6 nov (Reuters) - El Banco Central Europeo es ligeramente más optimista sobre el crecimiento económico y considera que la actual senda de inflación es coherente con su objetivo del 2%, dijo el jueves el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

La inflación podría situarse por debajo del 2% el próximo año, pero el BCE considera que cualquier desviación a la baja sería temporal y su previsión de referencia es que el crecimiento de los precios se mantenga en torno al objetivo, dijo De Guindos en un evento financiero.

"Si se produce (una inflación por debajo del objetivo), será algo temporal", dijo De Guindos en un seminario web de Natixis CIB. "Podemos sentirnos cómodos con el nivel actual de los tipos de interés".

(Información de Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)