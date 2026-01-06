La inflación progresa un 0,8% en Francia en diciembre

Los precios al consumo progresaron en Francia un 0,8% interanual durante el mes de diciembre, marcando una ligera ralentización respecto a noviembre, informó este martes la oficina nacional de estadísticas Insee.

La caída respecto al 0,9% interanual de noviembre se debe a un retroceso más fuerte de los precios de la energía (-6,8% respecto a diciembre de 2024), especialmente de los productos petroleros, precisó el organismo oficial.

Los precios de la alimentación, en particular los de productos frescos, subieron 1,7% mientras que los de los servicios (+2,2%) y del tabaco (+4,1%) aumentaron al mismo ritmo que en noviembre.

El índice de los precios al consumo armonizado (IPCA), que sirve de base para comparar los diferentes países de la zona euro, progresó un 0,7% interanual en diciembre, por debajo del 0,8% de noviembre.