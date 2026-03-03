La inflación repunta a un 1,9% en febrero en la zona euro

La inflación repuntó en febrero en la zona euro y se estableció en un 1,9% interanual, una décima por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según datos publicados este martes por la agencia de estadísticas Eurostat.

La primera estimación del mes de febrero supera lo pronosticado por los economistas sondeados por la plataforma FactSet, que esperaban un 1,7%; la misma tasa que en enero.

Este repunte de la inflación en los 21 países que comparten la moneda común europea se debe principalmente al sector servicios, cuyos precios aumentaron un 3,4% interanual el mes pasado, tras el 3,2% registrado en enero.

Además, la caída de los precios de la energía se ralentizó (-3,2% frente al -4% de enero). Y los precios de los bienes industriales aumentaron un poco más rápido (+0,3 puntos hasta el 0,7%).

La inflación subyacente, que excluye los precios de los elementos más volátiles (energía y alimentación) y que es la referencia para los expertos, aumentó hasta el 2,4% (+0,2 puntos).

En la zona euro, la inflación se moderó considerablemente desde el récord del 10,6% interanual alcanzado en octubre de 2022, en un contexto de subida vertiginosa de los precios de la energía relacionada con la guerra en Ucrania.

El descenso generalizado de los precios en los dos últimos años había llevado al BCE a reducir sus tasas de interés oficiales en ocho ocasiones, entre junio de 2024 y junio de 2025. Desde entonces, su tipo de interés oficial se ha mantenido en el 2%.