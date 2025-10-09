La inflación repunta ligeramente en Brasil en septiembre

La inflación en Brasil repuntó a 5,17% interanual en septiembre, un aumento menor al esperado por el mercado pero que la coloca por encima de la meta del gobierno, según datos oficiales divulgados este jueves.

La inflación es sensible para el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya popularidad se vio golpeada a principios de año en parte debido a los precios de los alimentos.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el índice mensual de septiembre fue de 0,48% contra el -0,11% de agosto, un aumento menor a las estimaciones del mercado reportadas por el diario Valor Económico.

La inflación interanual de 5,17% quedó por noveno mes consecutivo fuera de la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%, lo que se considera un incumplimiento de la meta para 2025 según el plazo fijado por las autoridades.

En agosto había sido 5,13%.

El repunte en septiembre también quebró un ciclo de dos meses de caída de la tasa anual de inflación, sentida por algunos brasileños.

María Regina Santos afirma que observa un abaratamiento del arroz, un producto de consumo diario en Brasil, pero las frutas y la carne, a la que Lula ostentosamente prometió hacer más accesible, se encarecieron.

“Los precios bajaron un poco, pero siguen muy altos”, dice a la AFP Santos, una ama de casa de 78 años que reside en Brasilia.

Según el gobierno, los precios de los alimentos podrían bajar en Brasil en los próximos meses debido a los aranceles punitivos del 50% impuestos a Brasil por Estados Unidos, que afectan algunas exportaciones de productos como café y carne.

Desde julio el Banco Central de Brasil mantiene la tasa de interés en 15% anual, quebrando un ciclo alcista que había iniciado en septiembre de 2024 para controlar la inflación.

Una tasa alta encarece el crédito y desalienta por lo tanto el consumo y la inversión.

Según el IBGE, el alza de la inflación en septiembre se debe especialmente al repunte en el costo de la energía eléctrica en las viviendas.

rsr/val