La inflación se acelera en Italia en 2025 y alcanza el 1,5% interanual

La inflación se aceleró en Italia en 2025, hasta 1,5% interanual frente a 1% en 2024, según datos publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

Tras una desaceleración en otoño, la inflación volvió a repuntar ligeramente en diciembre hasta 1,2% (+0,2 puntos en un mes), según una primera estimación del Istat, debido al aumento de los precios del transporte y de los alimentos.

El aumento del índice de inflación calculado según las normas armonizadas de la Unión Europea (IPCA) se situó en 1,2% interanual en diciembre, frente a 1,1% en noviembre, precisó Istat.

La inflación media para el año 2025 alcanzó 1,7%, frente a 1,1% en 2024.

La inflación italiana se mantuvo así por debajo de la de la zona euro, que volvió a situarse en 2% en diciembre, cerrando de este modo el año 2025 justo en el nivel objetivo del Banco Central Europeo, según Eurostat.

Pero la inflación se hizo sentir con mayor fuerza en la vida cotidiana de los italianos, con una aceleración en diciembre de los precios de los productos de compra frecuente (+2,2% interanual).