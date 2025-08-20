La inflación se acelera en Reino Unido y alcanza 3,8% en julio

La tasa de inflación en Reino Unido subió más de lo esperado en julio y alcanzó su nivel más alto desde inicios de 2024, según datos oficiales publicados este miércoles, que añaden presión al gobierno laborista de Keir Starmer.

El índice de precios al consumo se ubicó en un 3,8% interanual el mes pasado, dos décimas por encima del dato de junio, indicó en un comunicado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El guarismo, espoleado por la subida de precios de la alimentación, la energía y los billetes de avión, superó la previsión de los analistas, que era de un 3,7%.

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, reconoció por ello que "aún queda más por hacer para aliviar el coste de la vida".

La semana pasada, la ONS publicó el dato de crecimiento del PBI británico en el segundo trimestre, un 0,3%, mejor de lo pronosticado pero claramente por debajo del trimestre anterior (+0,7%), debido a los aranceles de Estados Unidos y a una subida de impuestos.

La analista Lindsay James, de Quilter Investors, matizó que el dato de inflación de julio "se vio perturbado por efectos estacionarios relacionados con las vacaciones de verano".

En detalle, cree que la esperada gira del grupo Oasis contribuyó al alza de la inflación, ya que "hizo subir los precios de los hoteles".

Según ella, también influyó el alza de las cotizaciones patronales, decidida por el gobierno laborista y en vigor desde abril.