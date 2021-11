La inflación se debe a la pandemia, no a las políticas de biden, dice asesor de la casa blanca

WASHINGTON, 14 nov (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, dijo que el aumento de los precios es un problema mundial derivado de la pandemia de coronavirus y no es resultado de las políticas del presidente Joe Biden.

Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo en el programa "State of the Union" de CNN que él y otros miembros de la administración Biden no se equivocaron al decir anteriormente que la inflación sería un problema a corto plazo. (Reportaje de Doina Chiacu; edición de Lisa Shumaker, editado en español por Gabriela Donoso)