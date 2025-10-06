La inflación se está comportando como se esperaba, dice De Guindos, del BCE
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
FRÁNCFORT, 6 oct (Reuters) - La inflación de la zona euro se está comportando como esperaba el Banco Central Europeo y los riesgos de que los precios suban demasiado rápido o demasiado despacio se están equilibrando, dijo el lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
"Podríamos decir que los riesgos para la inflación están equilibrados y que se van cumpliendo de algún modo lo que eran nuestras proyecciones y que ponían de manifiesto que el objetivo de estabilidad de precios de alguna forma puede estar garantizado", dijo De Guindos en un acto en España.
(Información de Francesco Canepa; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Inflación y precios
Más leídas
- 1
Ya no se puede jugar contra Barracas Central
- 2
El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”
- 3
River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
- 4
Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025