La inflación se está comportando como se esperaba, dice De Guindos, del BCE

FRÁNCFORT, 6 oct (Reuters) - La inflación de la zona euro se está comportando como esperaba el Banco Central Europeo y los riesgos de que los precios suban demasiado rápido o demasiado despacio se están equilibrando, dijo el lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

"Podríamos decir que los riesgos para la inflación están equilibrados y que se van cumpliendo de algún modo lo que eran nuestras proyecciones y que ponían de manifiesto que el objetivo de estabilidad de precios de alguna forma puede estar garantizado", dijo De Guindos en un acto en España.

(Información de Francesco Canepa; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Jorge Ollero Castela)