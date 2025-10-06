LA NACION

La inflación se está comportando como se esperaba, dice De Guindos, del BCE

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La inflación se está comportando como se esperaba, dice De Guindos, del BCE
La inflación se está comportando como se esperaba, dice De Guindos, del BCE

FRÁNCFORT, 6 oct (Reuters) - La inflación de la zona euro se está comportando como esperaba el Banco Central Europeo y los riesgos de que los precios suban demasiado rápido o demasiado despacio se están equilibrando, dijo el lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

"Podríamos decir que los riesgos para la inflación están equilibrados y que se van cumpliendo de algún modo lo que eran nuestras proyecciones y que ponían de manifiesto que el objetivo de estabilidad de precios de alguna forma puede estar garantizado", dijo De Guindos en un acto en España.

(Información de Francesco Canepa; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION
Más leídas
  1. Ya no se puede jugar contra Barracas Central
    1

    Ya no se puede jugar contra Barracas Central

  2. El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista
    2

    El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”

  3. River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María
    3

    River volvió a las andadas, se condicionó con la expulsión de Portillo y sufrió con la varita mágica de Di María

  4. Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
    4

    Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025

Cargando banners ...