LA NACION

La inflación se mantiene estable en Francia en noviembre, en un 0,9%

Los precios aumentaron en Francia un 0,9% interanual en noviembre, al igual que en octubre, según una estimación provisional publicada este viernes por el...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La inflación se mantiene estable en Francia en noviembre, en un 0,9%
La inflación se mantiene estable en Francia en noviembre, en un 0,9%

Los precios aumentaron en Francia un 0,9% interanual en noviembre, al igual que en octubre, según una estimación provisional publicada este viernes por el instituto de estadísticas, el Insee.

La estabilidad del dato de inflación se explica por "la ralentización de los precios del sector servicios", y "una disminución más importante de los precios de los productos manufacturados", indicó el Insee en su comunicado.

Los precios de los servicios aumentaron un 2,2% en noviembre, dos décimas menos que en octubre, "arrastrados a la baja por los servicios de comunicación", precisó el instituto.

Los precios de la energía retrocedieron por su lado un 4,6%, algo menos que en octubre (-5,6%).

En el capítulo alimentación, los precios avanzaron un 1,4%, una décima más que en septiembre.

El alza de los precios del tabaco se estabilizó en 4,1%.

En comparación con el mes anterior, los precios se replegaron en noviembre un 0,1%, después de haber aumentado una décima en octubre.

alh/jul/avl/sag

LA NACION
Más leídas
  1. Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
    1

    Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este jueves 27 de noviembre
    2

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 27 de noviembre

  3. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    3

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  4. El pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra no pudo rechazar
    4

    “Quiero que me adoptes”: el pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra de tercer grado no pudo rechazar

Cargando banners ...