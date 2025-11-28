La inflación se mantiene estable en Francia en noviembre, en un 0,9%

Los precios aumentaron en Francia un 0,9% interanual en noviembre, al igual que en octubre, según una estimación provisional publicada este viernes por el instituto de estadísticas, el Insee.

La estabilidad del dato de inflación se explica por "la ralentización de los precios del sector servicios", y "una disminución más importante de los precios de los productos manufacturados", indicó el Insee en su comunicado.

Los precios de los servicios aumentaron un 2,2% en noviembre, dos décimas menos que en octubre, "arrastrados a la baja por los servicios de comunicación", precisó el instituto.

Los precios de la energía retrocedieron por su lado un 4,6%, algo menos que en octubre (-5,6%).

En el capítulo alimentación, los precios avanzaron un 1,4%, una décima más que en septiembre.

El alza de los precios del tabaco se estabilizó en 4,1%.

En comparación con el mes anterior, los precios se replegaron en noviembre un 0,1%, después de haber aumentado una décima en octubre.

