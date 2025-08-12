La inflación se mantuvo estable en EEUU

Sin embargo, los expertos aseguran que la economía estadounidense sigue obstaculizada por el aumento de las presiones de los precios en medio del impulso arancelario del presidente Donald Trump.

El aumento interanual del 2,7% para la medida de inflación más amplia se mantuvo esencialmente sin cambios desde junio y redujeron los pronósticos de una recuperación del 2,8%.

El informe mostró efectos mixtos de los aranceles comerciales. El crecimiento de los precios de los muebles se volvió a acelerar en julio, mientras que el crecimiento de los precios de la ropa se desaceleró y los precios de los electrodomésticos disminuyeron. Los principales impulsores de la inflación el mes pasado fueron en gran medida en categorías fuera del comercio, como la vivienda, los pasajes aéreos y el seguro de automóvil.

“Hay alguna señal de transferencia arancelaria a los precios al consumidor, pero, en esta etapa, no es lo suficientemente significativo como para hacer sonar las campanas de alarma”, dijo Seema Shah, estratega jefe de Principal Asset Management, en una nota después de la publicación del informe.

Sin embargo, eso aún podría cambiar, ya que los inventarios almacenados comprados antes de los aranceles se agotan, dijo. Si bien es ahora aún más probable que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su próxima reunión en septiembre, aún podría haber más impacto en los aranceles, dijo Shah.

“Es probable que el impulso inducido por los aranceles a la inflación crezca en los próximos meses, lo que significa que es probable que las presiones inflacionarias aumenten justo cuando la Reserva Federal comience a reanudar los recortes de tasas”, dijo.

Es probable que el informe del martes sea visto favorablemente por el presidente Donald Trump, que ha pasado los últimos meses pidiendo al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que baje las tasas de interés. Las acciones subieron antes de la apertura del mercado en previsión de la relajación de los costos de los préstamos.

El lunes por la noche, Trump nombró a E.J. Antoni, economista jefe de la Fundación Heritage, para dirigir la agencia después de despedir a su comisionado más reciente a principios de este mes tras un informe de mal empleo.

Trump había acusado a la alta funcionaria de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, de permitir que la agencia manipulara los datos de empleo, una acusación que sigue sin fundamento. Su despido el 1 de agosto ha levantado las alarmas en Washington y entre la mayoría de los economistas convencionales, quienes dicen que podría afectar la integridad de los datos del Departamento de Trabajo. (ANSA).