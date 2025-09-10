La inflación se modera en Brasil a 5,13% anual en agosto
La inflación en Brasil se ubicó en 5,13% a 12 meses en agosto, ligeramente por debajo del 5,23% del
La inflación en Brasil se ubicó en 5,13% a 12 meses en agosto, ligeramente por debajo del 5,23% del mes anterior, según cifras oficiales divulgadas este miércoles.
El índice mensual de precios al consumo tuvo una variación negativa de 0,11%, contra un incremento de 0,26% de julio.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), fue el primer registro negativo desde agosto de 2024 (-0,02%) y el más significativo desde septiembre de 2022 (-0,29%).
Sin embargo, la inflación interanual se situó por octavo mes consecutivo fuera de la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%.
El dato quedó por encima de las expectativas del mercado, que esperaba una caída levemente mayor, de 0,16%, de acuerdo con estimaciones de instituciones financieras y consultoras al diario económico Valor.
Los descensos de precios más pronunciados se registraron en el sector Vivienda (-0,90%), especialmente por la caída de precios de la electricidad residencial (-4,21%). También en Alimentos y bebidas (-0,46%) y Transporte (-0,27%).
Este indicador es sensible para el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya popularidad se ha visto golpeada en los últimos meses en parte debido a los precios de los alimentos.
El gobierno anticipó que los precios de los alimentos podrían bajar en Brasil en los próximos meses debido a los aranceles punitivos del 50% impuestos a Brasil por Estados Unidos, que afectan la exportación de productos como café y carne.
En julio el Banco Central de Brasil cerró el ciclo alcista de tasas de interés que había iniciado en septiembre de 2024 para controlar la inflación y mantuvo la referencia sin cambios en 15% anual.
Una tasa alta encarece el crédito y desalienta por lo tanto el consumo y la inversión.
ll/nn/mr
