La inflación se modera en enero en Japón, una buena noticia para Takaichi

La inflación se moderó en enero en Japón, según datos oficiales publicados este viernes, lo que supone una buena noticia para la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras su reciente victoria electoral.

Excluyendo los alimentos frescos, los precios al consumidor subieron un 2,0% interanual, por debajo del avance del 2,4% registrado en diciembre y en línea con las expectativas del mercado, que apuntaban también a un 2,0%.

Si no se tienen en cuenta además los precios de la energía, la inflación se desaceleró más de lo esperado, pasando del 2,9% en enero al 2,6%, frente a una previsión media de los economistas del 2,7%.

Takaichi, quien fue nombrada primera ministra en octubre, ha prometido luchar contra la inflación como una de sus principales prioridades.

El descontento público por el aumento de los precios contribuyó en gran medida a la caída de su predecesor, Shigeru Ishiba.

La primera mujer en gobernar el archipiélago asiático fue reelegida formalmente el miércoles para seguir en el cargo, diez días después de una contundente victoria en los comicios anticipados que convocó para el 8 de febrero.

La política de 64 años obtuvo una mayoría de dos tercios para su partido en el Parlamento.