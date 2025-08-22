La inflación subyacente de Japón se ralentiza en julio, aún por encima del objetivo del BoJ

Por Makiko Yamazaki

TOKIO, 22 ago (Reuters) -

La inflación subyacente de Japón se ralentizó por segundo mes consecutivo en julio, pero se mantuvo por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central, lo que prolonga las expectativas del mercado de una nueva subida de los tipos de interés en los próximos meses.

El índice nacional de precios al consumo (IPC), que excluye los alimentos frescos, subió un 3,1% en julio con respecto al año anterior, según mostraron los datos del Gobierno el viernes, por encima de la previsión media del mercado de una subida del 3,0%.

La subida fue menor que el 3,3% de junio, debido en gran parte al efecto base del aumento de los precios de la energía del año pasado, derivado de la supresión de los subsidios gubernamentales para limitar las facturas de combustible.

"La inflación se está ralentizando claramente desde mayo, cuando alcanzó el 3,7%, y se espera que siga disminuyendo durante el resto del año debido a la moderación de las subidas del precio del arroz y a la reanudación de las subvenciones a la energía", dijo Kazutaka Maeda, economista del Instituto de Investigación Meiji Yasuda.

"Aun así, la inflación sigue siendo elevada. La situación de los precios sigue respaldando la idea de que el BoJ (Banco de Japón) suba los tipos de interés", afirmó, y añadió que la subida de tipos podría producirse ya en octubre.

Los precios de la energía bajaron un 0,3%, la primera caída interanual desde marzo del año pasado.

Sin embargo, la inflación de los alimentos, excluidos los volátiles productos frescos, se aceleró hasta el 8,3% en julio, desde el 8,2% de junio, lo que indica que el aumento del coste de la vida sigue presionando a los hogares.

Un índice independiente que excluye los costes de los alimentos frescos y el combustible —estrechamente vigilado por el Banco de Japón como medida de los precios impulsados por la demanda interna— subió un 3,4% en julio respecto al año anterior, tras aumentar en la misma proporción en junio.

El aumento de los costes de los alimentos y las materias primas ha mantenido la inflación subyacente de Japón por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón durante más de tres años, lo que ha llevado a algunos responsables de política monetaria a preocuparse por los efectos secundarios de los precios.

El año pasado, el Banco de Japón abandonó una década de estímulo masivo y subió los tipos de interés a corto plazo al 0,5% en enero, al considerar que Japón estaba cerca de alcanzar de forma duradera su objetivo de inflación del 2%.

(Información de Makiko Yamazaki; información adicional de Takahiko Wada; edición de Sam Holmes y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)