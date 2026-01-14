La 'influencer' italiana Chiara Ferragni, absuelta en juicio por fraude en la promoción de dulces

La 'influencer' Chiara Ferragni fue absuelta este miércoles en Milán en un proceso por fraude agravado que llevó al gobierno italiano a endurecer el control de los influentes.

Ferragni, una estrella de las redes sociales con 28 millones de seguidores, fue procesada desde septiembre por acusaciones de fraude agravado por haber promovido un pandoro de Navidad, un dulce parecido al panettone, y huevos de Pascua, cuyas ventas supuestamente estaban destinadas a fines caritativos.

"Chiara fue absuelta (...), en este país hay justicia", declararon sus abogados después de la audiencia, a puerta cerrada.

"Estoy feliz, esta pesadilla de dos años llega a su fin", comentó por su parte Ferragni, quien agradeció "a todos los que [la] apoyaron durante este periodo", especialmente sus seguidores.

Chiara Ferragni inició su carrera en internet en 2009 con un blog de moda titulado "The Blonde Salad" y se convirtió en una estrella de internet que hizo colaboraciones con marcas como Dior, Chanel ou Tod's.

Sus redes sociales mostraban una vida de glamour junto a su pareja de entonces, el rapero Fedez, de quien se separó en 2024.

En 2022 promocionó "Pandoro Pink Christmas", un pan dulce tradicional fabricado por Balocco, que supuestamente permitiría recolectar fondos para niños hospitalizados en un centro en Turín.

Sin embargo, la Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) determinó a finales de 2023 que una única donación de 50.000 euros (US$ 57.000) había sido entregada al hospital por Balocco, pero meses antes.

Asimismo, la AGCM también investigó los huevos de Pascua de la marca Ferragni comercializados en 2021 y 2022, también relacionados con una iniciativa de caridad.

La Fiscalía de Milán había solicitado una pena de un año y ocho meses de prisión contra Ferragni y su mano derecha, Fabio Damato, y un año de cárcel contra el jefe de la marca que fabricó los huevos de pascua. Ellos también fueron absueltos.

A finales de 2023, la AGCM impuso una multa de un millón de euros (US$ 1,2 millones) a dos empresas ligadas a Ferragni por prácticas comerciales desleales por este asunto y Balocco recibió una sanción de 420.000 euros.

A raíz de este caso, el gobierno italiano endureció las medidas contra los influentes, obligando a los que tengan más de 500.000 seguidores a registrarse ante la autoridad italiana encargada de las comunicaciones (Agcom) y respetar unas reglas de transparencia.