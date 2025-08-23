La iniciativa contra el crimen de Trump despliega tropas en los lugares más seguros de Washington

Por Tim Reid

WASHINGTON, 23 ago (Reuters) - Cientos de soldados de la Guardia Nacional vestidos con uniforme militar y botas de combate se mezclaron con turistas, posaron para hacerse selfies y se deleitaron con helados de los camiones de comida el jueves a lo largo del National Mall de Washington, una de las zonas más seguras de la capital de Estados Unidos.

En ocasiones, algún lugareño enfadado les profería insultos, pero los soldados se limitaban a encogerse de hombros y continuar con lo que parecía ser una misión poco exigente.

En el exterior del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, cinco miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental se encontraban en la esquina de una calle alejada de los focos de delincuencia de la ciudad.

"Es aburrido. No estamos haciendo gran cosa", dijo el sargento Fox, que no quiso dar su nombre de pila.

Fox es uno de los casi 2000 soldados -entre ellos 1200 de seis estados liderados por los republicanos- que están desplegados en Washington como parte de una extraordinaria militarización dentro de la ciudad liderada por los demócratas.

Los soldados, algunos de los cuales dijeron a Reuters que no se involucraron en arrestos, están oficialmente en Washington para apoyar una ofensiva federal contra lo que el presidente Donald Trump llama una epidemia de delincuencia. Pero esa descripción parece ir en contra del hecho de que las tasas de criminalidad en general se han reducido en los últimos años.

Esa desconexión, combinada con la concentración de tropas cerca del Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y a la vista del Capitolio, pone de relieve las críticas de los líderes demócratas de la ciudad de que el despliegue es más una demostración de poder de Trump que un esfuerzo serio para combatir el crimen.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo esta semana que no cree que la llegada de tropas tenga que ver con la lucha contra el crimen. También expresó su preocupación por la presencia de "una milicia armada en la capital del país".

Los soldados vistos por Reuters el jueves no iban armados, pero el Pentágono dijo el viernes que las tropas estarán pronto en misión con sus armas de servicio.

En contraste con el centro de Washington, los residentes del distrito 8, en el sureste de la ciudad -la zona con mayor índice de criminalidad- dijeron que no había ni un guardia a la vista. Dado que la tasa de homicidios de este distrito es muy superior a la de la mayoría de los demás barrios, muchos vecinos afirmaron que les gustaría ver tropas en sus calles.

"No he visto a ninguno.

“Aquí es donde tienen que estar”, dijo Shawana Turner, de 50 años, gestora de casos de vivienda en una calle del Distrito 8.

La Fuerza de Tarea Conjunta para el Distrito de Columbia, que dirige la lucha contra la delincuencia, dijo que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional se basa en las peticiones de las fuerzas del orden.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo que los equipos de funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley están haciendo detenciones en las zonas de mayor delincuencia de Washington todas las noches.

“La Guardia Nacional no está realizando detenciones en este momento, su papel es proteger los activos federales —incluidos los agentes del orden— y proporcionar una presencia visible de las fuerzas del orden”, señaló.

El despliegue de tropas en las calles estadounidenses es raro y controvertido. La Guardia Nacional ha sido enviada a Washington en los últimos años, para ayudar a reforzar la seguridad en las inauguraciones presidenciales y durante las protestas, incluidos los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio por parte de los partidarios de Trump.

Durante una visita a una base policial en Washington el jueves, Trump dijo que su iniciativa “irá a otros lugares”. Más temprano en el mes sugirió que las próximas ciudades podrían ser Chicago y Nueva York.

(Reporte adicional de Idrees Ali; editado en español por Carlos Serrano)