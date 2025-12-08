La injerencia de EEUU en la vida política interna de la UE es inaceptable, dice Costa

BRUSELAS, 8 dic (Reuters) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo el lunes que, aunque es normal que Estados Unidos y la Unión Europea no compartan la misma visión en muchos asuntos, la amenaza de injerencia en la vida política interna no es aceptable.

Costa subrayó que la visión de la libertad de expresión es diferente en la UE y en Estados Unidos, por ejemplo.

"No puede haber libertad de expresión sin libertad de información", dijo en un acto. "No habría libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos en Estados Unidos". (Información de Inti Landauro; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)