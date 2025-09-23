La inmigración es un activo "crucial" para EE.UU., dice el economista jefe de la OCDE a AFP
La inmigración es un activo "crucial" para la economía estadounidense, afirmó el economista jefe de
- 1 minuto de lectura'
La inmigración es un activo "crucial" para la economía estadounidense, afirmó el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, en un momento en que Washington impone restricciones a los visados en el sector tecnológico y persigue a los inmigrantes irregulares.
"Seguir atrayendo personas altamente calificadas de Estados Unidos o de todo el mundo es una ventaja crucial para la economía estadounidense, y esto se intensificará con el auge de la inteligencia artificial", afirmó Pereira durante una entrevista con AFP el lunes.
Según el funcionario portugués, con las medidas restrictivas sobre inmigración ya impuestas por Donald Trump, "evidentemente hay menos crecimiento de la mano de obra, lo que obviamente tendrá un impacto en el PBI estadounidense".
alb/tjc/dbh
Otras noticias de Inteligencia artificial
- 1
Una jugada sorprendente para ahuyentar al fantasma que espantaba a Milei
- 2
Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17
- 3
“Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf
- 4
La fiesta “en su honor”, un tiro en la nuca y el error que llevó a la cárcel a los sospechosos