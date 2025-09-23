La inmigración es un activo "crucial" para EE.UU., dice el economista jefe de la OCDE a AFP

La inmigración es un activo "crucial" para la economía estadounidense, afirmó el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, en un momento en que Washington impone restricciones a los visados en el sector tecnológico y persigue a los inmigrantes irregulares.

"Seguir atrayendo personas altamente calificadas de Estados Unidos o de todo el mundo es una ventaja crucial para la economía estadounidense, y esto se intensificará con el auge de la inteligencia artificial", afirmó Pereira durante una entrevista con AFP el lunes.

Según el funcionario portugués, con las medidas restrictivas sobre inmigración ya impuestas por Donald Trump, "evidentemente hay menos crecimiento de la mano de obra, lo que obviamente tendrá un impacto en el PBI estadounidense".

