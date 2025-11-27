La inmigración neta cae casi un 69% interanual en Reino Unido

La inmigración neta en Reino Unido cayó casi un 69% interanual en junio de 2025, informó el jueves la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), por las restricciones a visados de trabajo y estudios introducidas antes del triunfo laborista en 2024.

En total, unas 898.000 personas entraron a Reino Unido entre julio de 2024 y junio de 2025, mientras que 693.000 lo abandonaron en ese mismo período, lo que sitúa la cifra de inmigración neta en 204.000.

Esa cifra de 204.000 personas es la más baja registrada desde 2021 y contrasta con las 649.000 del año anterior, lo que representa una caída de casi un 69%.

Los datos confirman el descenso de la inmigración neta desde el pico alcanzado en 2023, debido esencialmente a las políticas del anterior gobierno conservador de Rishi Sunak, en el poder hasta julio de 2024.

El ejecutivo conservador endureció las condiciones para instalarse en Reino Unido, prohibiendo la reagrupación familiar para los estudiantes y trabajadores extranjeros empleados en el sector sanitario, y aumentando el salario mínimo exigido para obtener un visado de trabajo.

El gobierno laborista de Keir Starmer ha continuado desde entonces esta política, elevando el nivel de recursos exigido para los visados de estudiante o el nivel de cualificación requerido para ciertos empleos abiertos a visados de trabajo.

"La inmigración neta está en su nivel más bajo desde 2021", destacó Mary Gregory, directora de datos de población de la ONS.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, celebró esta disminución y prometió "ir más lejos porque el ritmo y el nivel de inmigración crean una presión inmensa sobre nuestras comunidades locales".

Por otra parte, el Ministerio del Interior publicó el jueves sus propias estadísticas migratorias para el período que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

Según sus datos, 51.000 personas llegaron de manera irregular al país en ese período, de las cuales 46.000 en pequeñas embarcaciones procedentes de Francia.

Las solicitudes de asilo aumentaron un 13% interanual, hasta 111.000.

El 32% de los solicitantes de asilo, 36.273 personas, estaban alojados en hoteles, lo que representa un incremento del 2% interanual.

Este tipo de alojamiento es muy criticado y ha originado manifestaciones en algunas ciudades.

El gobierno laborista ha prometido dejar de recurrir a este alojamiento de aquí a 2029, albergando a los solicitantes de asilo en instalaciones militares.

