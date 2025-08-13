La inmunoterapia o terapias dirigidas se asocian a menor riesgo de un segundo cáncer en supervivientes de cáncer de pulmón

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los pacientes con cáncer de pulmón tratados con inmunoterapia y terapia dirigida presentaron una incidencia significativamente menor de desarrollar segundos cánceres primarios, según un estudio liderado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), que además incide en que los pacientes con historia de tabaquismo previo presentaron un 60% más de riesgo de desarrollar un segundo tumor y aquellos que continuaron fumando también mostraron un riesgo significativamente elevado. El estudio, que ha sido publicado este miércoles en 'The Lancet', apuesta por fortalecer el seguimiento oncológico y promover intervenciones para abordar los factores de riesgo modificables, es esencial para optimizar los resultados a largo plazo en los supervivientes de cáncer de pulmón.

Este trabajo, uno de los mayores realizados en Europa, se basa en datos del Registro Español de Tumores Torácicos (RTT) del GECP e incluye un análisis de 20.574 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón entre agosto de 2016 y marzo de 2023. Todos los participantes habían superado el tumor pulmonar inicial y se encontraban en seguimiento activo.

Tal y como explica el doctor Mariano Provencio, presidente del GECP y autor principal del estudio, "gracias a los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón sobreviven más pacientes, pero, al recibir tratamiento, también se enfrentan al riesgo de desarrollar un segundo tumor primario, una complicación infrecuente pero que está adquiriendo mayor relevancia conforme aumentan las tasas de supervivencia".

LA inmunoterapia se asoció a una reducción del 53%

Los investigadores del GECP realizaron un seguimiento de los pacientes durante un periodo medio de tres años (41,2 meses). En este periodo se detectó la aparición de un segundo cáncer primario en 480 pacientes, lo que representa el 2,3% del total analizado. La incidencia fue mayor entre quienes habían recibido quimioterapia, con un 2,9% de casos, en comparación con el 2,1% registrado en pacientes tratados con inmunoterapia y el 1,5% en aquellos que recibieron terapias dirigidas.

En el análisis estadístico también se observó que la inmunoterapia se asoció a una reducción del 53% en el riesgo de desarrollar un segundo tumor, mientras que las terapias dirigidas lo redujeron en un 30%.

"Sin duda, estos resultados apuntan a una posible ventaja significativa de los tratamientos más innovadores en términos de prevención a largo plazo", detalla el doctor Provencio.

"Logramos que nuestros pacientes sobrevivan más"

El estudio también identificó otros factores que influyen en la aparición de un segundo cáncer. Entre ellos, destaca el tabaquismo: los pacientes con antecedentes de consumo de tabaco presentaron un riesgo un 60% mayor y aquellos que seguían fumando durante el seguimiento también mostraron un incremento significativo del riesgo.

Para el doctor Mariano Provencio, este estudio pone de manifiesto un efecto paradójico: "Es, quizá, el precio del éxito.

Logramos que nuestros pacientes sobrevivan más, pero nos enfrentamos a efectos a largo plazo. Esto nos dice que hemos de mejorar el seguimiento de estos pacientes en el tiempo y actuar sobre los factores de riesgo modificables como el tabaco, promoviendo la cesación". Para los investigadores del GECP estos hallazgos deberían incorporarse en las estrategias clínicas futuras y en los programas de seguimiento de supervivientes de cáncer de pulmón, un grupo de pacientes cada vez más numeroso gracias a los avances terapéuticos.