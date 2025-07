La innovación cuántica está en marcha: Telefónica apuesta por liderar la comunicación segura y la computación avanzada

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - La tecnología cuántica es el futuro a nivel de comunicación segura, la sensórica y la computación avanzada, algo en lo que Telefónica lleva años trabajando, apostando por la retención del talento y la colaboración público-privada, además de con su Centro de Excelencia, tal y como ha subrayado el responsable de Innovación de Discovery en Telefónica Innovación Digital, Gonzalo Abalo Álvarez. En una entrevista concedida a Europa Press, este experto asegura que esta tecnología "ya está avanzada y en funcionamiento", posibilitando cuestiones como el desarrollo de sensores con capacidades para medir con una "precisión muy avanzada", algo que se puede aplicar tanto a nivel biométrico -para fines de salud-, como a nivel de GPS o estructuras satelitales. Uno de los campos donde más promete la tecnología cuántica es en la computación. A diferencia de la informática tradicional, que utiliza bits (representados como 0 o 1), la computación cuántica se basa en qubits, que pueden representar ambos valores a la vez gracias a un fenómeno llamado superposición. Esto permite realizar cálculos mucho más rápidos y complejos, abriendo la puerta a una nueva era de procesamiento de datos. En este ámbito, ya se están desarrollando modelos sobre los que se apoyará esta tecnología del futuro, con arquitecturas capaces de manejar cientos de qubits. Estos avances ya están dando lugar a ordenadores cuánticos funcionales que se utilizan para analizar algoritmos de forma mucho más eficiente que los ordenadores convencionales. Un ejemplo de ello es cómo desde Telefónica utilizan esta tecnología para optimizar redes logísticas y la distribución del despliegue de sus redes. "Utilizamos algoritmos cuánticos porque pueden optimizar mucho mejor esas lógicas que establecen cómo esas estructuras en el despliegue de las redes se pueden mejorar y ser más eficientes", ha explicado Abalo. COMUNICACIONES RÁPIDAS Y SEGURAS CON LA CRIPTOGRAFÍA POSCUÁNTICA Otro de las áreas en las que esta tecnología está llamada a tener un mayor impacto es en la ciberseguridad, propiciando comunicaciones rápidas "que se puedan validar y sean total y absolutamente seguras". Actualmente, la comunicación en internet está protegida por una distribución de claves de cifrado, que permiten que las conversaciones entre usuarios sean privadas e inaccesibles a terceros. Sin embargo -apunta Abalo-, los ordenadores cuánticos "van a ser tan potentes" que van a poder romper este cifrado con facilidad. Para que eso no ocurra, desde Telefónica están "adoptando la criptografía poscuántica y desplegando redes cuánticas de distribución de claves (Quantum Key Distribution)". Este método QKD permite la comunicación segura, ya que utiliza principios de la mecánica cuántica para generar y distribuir una clave secreta entre dos partes. Esta clave puede cifrar y descifrar mensajes, pero cualquier cambio de interceptación que se intente realizar altera el estado cuántico de las partículas y "rompe la información", volviéndola imposible de hackear, añade Abalo. "Nosotros lo que queremos es garantizar que todo lo que se intercambie a través de nuestras redes, sea seguro hoy", ha afirmado el experto en tecnología cuántica, al tiempo que ha detallado que, por ello, ya están estableciendo el cifrado poscuántico en su red de conectividad de dispositivos IoT, a través de la plataforma Kite de Telefónica Tech y en sus redes privadas 5G, aunque advierte que "es un proceso que lleva su tiempo para poder proteger toda la red". SIGUIENTE PASO: CONTROLAR LAS ESTRUCTURAS CUÁNTICAS A pesar de los avances que ya se ponen en práctica actualmente, Abalo también ha reconocido que el siguiente paso en la tecnología cuántica es controlar los distintos tipos de arquitecturas y estructuras cuánticas a la hora de masificarlas, algo en lo que "todavía se está trabajando". Esto se debe a que, al ser una tecnología que trata de controlar partículas subatómicas, se enfrenta a complicaciones constantes como la denominada inferencia o decoherencia. Según ha desarrollado, estos problemas radican en que son partículas sensibles que "en cuanto tienen o absorben un poquito de energía, cambian de estado", y provocan desajustes. Para que eso no ocurra se requiere que los sistemas sean estables y, por tanto, "todavía se ha de mejorar el control de las partículas subatómicas". Algo que, tal y como ha detallado el responsable de innovación, llegará en alrededor de cuatro o cinco años, cuando se comenzarán a ver "estructuras potentes" en este sentido. ESPAÑA COMO "EXPORTADOR DE TALENTO CUÁNTICO" En el marco de la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas 2025-2030, que pretende impulsar el ecosistema investigador en el país y preparar la sociedad para el cambio que suponen estas tecnologías, Abalo ha puesto en valor el papel de España como "exportador de talento cuántico". Por ello, aunque califica esto de "maravilloso", insta a poner el foco en la retención del talento de cara a "asentar las bases" y que no solamente se ponga en valor el conocimiento académico, sino que, además, se combine con "casos de uso, negocio e impacto económico real". Asimismo, ha matizado que, al ser tecnologías "tan incipientes", se trata de una estrategia que debe estar fomentada por ayudas del Estado para que "pueda haber un ecosistema de startups que, combinado con el conocimiento académico, pueda hacer evolucionar y situar a España en un contexto mucho más importante". Esta ecuación de subvenciones públicas, inversión privada y conocimiento es imprescindible para que tanto España como la Unión Europea puedan intentar competir de tú a tú "con las ingentes inversiones que se realizan en países como Estados Unidos o en China". Preguntado por el nuevo Centro de Excelencia de Telefónica dedicado a las tecnologías cuánticas, el directivo ha explicado que se trata de una estructura que permite coordinar todas las iniciativas que hay sobre tecnología cuántica dentro de la compañía. Esto engloba desde la red, la investigación, los *partnerships* o los casos de uso del cliente, actuando de "catalizador" para conectar todos los equipos dentro de Telefónica, así como *startups* y universidades a nivel global. De esta manera, el centro permite trabajar de forma conjunta y coordinada para ayudar a que la tecnología cuántica pueda tener una adopción cada vez mayor, tanto a nivel interno como fuera de Telefónica, colaborando con compañías relevantes en el sector, como IBM o Fujitsu, para "estar en la vanguardia". Con todo, Abalo ha subrayado que el objetivo final de Telefónica es "aportar las capacidades de conectividad, de seguridad, de computación y también de talento", trabajando "desde la innovación como una estructura de catalización", para que revierta en la sociedad. "Que no solamente seamos unos proveedores de tecnología, sino que seamos actores en el liderazgo de tecnologías cuánticas en España y Europa", concluye.

LA NACION Tecnología

Telefónica

Telefónica Innovación