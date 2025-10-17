La inquietud ante los crecientes riesgos castiga a los bancos de EEUU en bolsa

Por Manya Saini, Arasu Kannagi Basil y Ateev Bhandari

17 oct (Reuters) -

Los valores bancarios estadounidenses, entre ellos Zions Bancorporation, Jefferies y Western Alliance, cayeron con fuerza el jueves ante la inquietud de los inversores por el riesgo en el sector, que se ha visto sacudido por la exposición a dos quiebras automovilísticas. Zions se hundió un 12% tras revelar que asumiría una pérdida de US$50 millones en el tercer trimestre por dos préstamos comerciales e industriales de su división de California. Las acciones de Western Alliance se desplomaron casi un 11% después de que el banco revelara que había iniciado una demanda alegando fraude por parte de Cantor Group V, LLC. El banco de inversión Jefferies, que celebró un día del inversor el jueves, se desplomó un 9%. La firma ha revelado su exposición al fabricante de piezas de automóviles en quiebra First Brands, y sus acciones han caído más de un 20% desde el anuncio de quiebra de First Brands.

"Esto demuestra que no se puede dar por sentada la calidad crediticia, y que la mala calidad crediticia de un banco puede arrastrar a todo el grupo con bastante rapidez", afirmó Stephen Biggar, analista bancario de Argus Research.

DEJA "PREGUNTAS SIN RESPUESTA"

La jornada de inversores de Jefferies estuvo cerrada a la prensa. El analista de Morgan Stanley Ryan Kenny dijo en una nota que el día del inversor de Jefferies fue positivo en lo relativo al negocio principal, "pero dejó algunas preguntas sin respuesta sobre qué fue exactamente mal con First Brands y si JEF podría haber mitigado el riesgo de antemano".

Ni Jefferies ni Zions respondieron a solicitudes de comentarios de Reuters.

"Parece que los inversores están optando por vender primero y preguntar después con respecto a Jefferies, es una venta de acciones que amenaza con ser exagerada pronto", dijo Sean Dunlop, analista bancario de Morningstar Research, en una nota de análisis.

Este panorama arrastró al conjunto del mercado, con una caída del índice de banca regional del 5,8% y del 1% en el S&P 500.

Los analistas de Wall Street trazaron paralelismos entre la revelación de Zions y el colapso del fabricante de autopartes First Brands, que expuso lagunas en la supervisión de los bancos y planteó interrogantes sobre la transparencia del mercado crediticio.

Analistas señalaron los comentarios de esta semana del consejero delegado de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, sobre la ansiedad en el mercado crediticio tras las quiebras de First Brands y del prestamista de alto riesgo Tricolor.

Ante este contexto en el que grandes bancos internacionales presentan reclamaciones sin garantía, la cuestión se ha convertido en una prueba clave de transparencia y gestión en el mercado de crédito privado, en rápida expansión.

JP Morgan canceló US$170 millones en el tercer trimestre en relación con la quiebra de Tricolor y dijo que estaba revisando sus controles.

"Cuando ves una cucaracha, probablemente hay más, así que todo el mundo debería estar prevenido", dijo Dimon.

La liquidación de los bancos se produce más de dos años después de la quiebra de Silicon Valley Bank en 2023, cuando los altos tipos de interés provocaron pérdidas en sus bonos, lo que desencadenó una retirada masiva de depósitos que acabó con Signature Bank días después. (Reporte de Manya Saini, Arasu Kannagi Basil y Ateev Bhandari en Bengaluru y Saeed Azhar y Anirban Sen en Nueva York; edición de Lananh Nguyen, Megan Davies y Rod Nickel; editado en español por Tomás Cobos)